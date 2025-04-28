Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız

Doktorları kamera karşısında! Söyledikleri pek iç açıcı değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Edirne'de Elektrik Panosuna Çarpan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralı

Edirne'de Elektrik Panosuna Çarpan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil elektrik panosuna çarparak takla attı. Sıkışan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de elektrik panosuna çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. idaresindeki 34 GOS 101 plakalı otomobil kontrolden çıkıp elektrik panosuna çarparak takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.