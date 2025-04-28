Edirne'de Elektrik Panosuna Çarpan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralı

Edirne'de elektrik panosuna çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. idaresindeki 34 GOS 101 plakalı otomobil kontrolden çıkıp elektrik panosuna çarparak takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE