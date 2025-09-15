Edirne'de devrilen seramik yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen seramik yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Uzunköprü istikametine giden C.Ö. yönetimindeki 34 NAR 382 plakalı çekici ve 34 MKA 36 plakalı seramik yüklü dorse, Karapınar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü C.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE