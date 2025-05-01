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Edirne'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Edirne'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edirne'nin Çömlekakpınar Köyünden şehir merkezine seyir halinde olan A.Ş. idaresindeki 22 KH 270 plakalı otomobil, Sinanköy köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
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