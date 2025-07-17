Edirne'de Çocuklar Apartmanın Bahçesindeki Bisikletleri Çaldı
Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesindeki 4 bisiklet, 2 çocuk tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur, karakola giderek suç duyurusunda bulundu, polis çocuk hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Edirne'de bir apartmanın bahçesinde bulunan 4 bisiklet, çocuklar tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde bulunan 4 bisiklet, 2 çocuk tarafından çalındı. Bisikletlerinin bahçede olmadığını ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde çalındıklarını gören mağdur, karakola giderek suç duyurusunda bulundu.
Polis, çocuk hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa