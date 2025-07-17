Edirne'de Çocuklar Apartmanın Bahçesindeki Bisikletleri Çaldı

Edirne'de bir apartmanın bahçesinde bulunan 4 bisiklet, çocuklar tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde bulunan 4 bisiklet, 2 çocuk tarafından çalındı. Bisikletlerinin bahçede olmadığını ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde çalındıklarını gören mağdur, karakola giderek suç duyurusunda bulundu.

Polis, çocuk hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - EDİRNE