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Edirne'de Çocuk İlk Kabul Merkezi'nde izne çıkan çok sayıda çocuk dönmedi

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Edirne'deki Çocuk İlk Kabul Merkezi'nde koruma altındaki çok sayıda çocuğun ihtiyaç iznine çıktıktan sonra merkeze dönmediği bildirildi. Kurum görevlisinin emniyete başvurusuyla polis, çocukların bulunup güvenli şekilde merkeze teslim edilmesi için çalışma başlattı.

Edirne'de Çocuk İlk Kabul Merkezi'nde koruma altında bulunan çok sayıda çocuğun, ihtiyaç iznine çıktıktan sonra kuruma dönmediği bildirildi. Kurum görevlisinin ihbarı üzerine polis ekipleri çocukların bulunması için çalışma başlattı.Edirne'de Çocuk İlk Kabul Merkezi'nde kalan çocukların izin süreleri sona ermesine rağmen kuruma dönmemesi üzerine emniyet birimlerine başvuruda bulunuldu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, çocukların bulunarak güvenli şekilde merkeze teslim edilmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Ekim 2026 günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Çocuk İlk Kabul Merkezi'nde görevli İ.K., kurumda koruma altında bulunan çok sayıda çocuğun ihtiyaç iznine çıktıktan sonra merkeze geri dönmediğini belirterek emniyete başvurdu.

Kurum görevlisi emniyete başvurdu

Kurum görevlisi İ.K.'nin Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. İfadede, yaşları küçük olan çocukların izin dönüşü merkeze gelmedikleri belirtilirken, çocukların emniyet güçleri tarafından bulunarak kuruma teslim edilmeleri talep edildi.

Kurum görevlisinin, çocukların güvenliğine ilişkin endişelerini de dile getirdiği ve çocukların başına herhangi bir olumsuzluk gelmesi durumunda sorumlular hakkında kurum adına şikayetçi olacağını bildirdiği kaydedildi.

Polis ekipleri çalışma başlattı

İhbarın ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Çocukların bulunması ve güvenli şekilde kuruma teslim edilmesi amacıyla çalışma başlatılırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Yetkililerin çocukların bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, çocukların son durumlarına ve bulunup bulunmadıklarına ilişkin henüz doğrulanmış yeni bir bilgi paylaşılmadı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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