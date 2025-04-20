Edirne'de Cip İşyerine ve Apartmana Çarptı: 1 Yaralı

Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybeden cipin işyerinin ve apartmana böyle çarptı

Edirne'de cipin işyerine ve apartman duvarına çarparak askıda kaldı: 1 kişi yaralandı

EDİRNE - Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü kullandığı cip ile işyerinin balkonunu yıkarak bir apartmanın duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Edirne Atatürk Mahallesi Mithat Vardar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Tuğçe K., idaresindeki 22 ARJ 280 plakalı cip direksiyon kontrolünü kaybederek, önce bir işyerinin balkonuna ardından ise apartman duvarına çarptı. 4 kişinin içinde bulunduğu cipte 1 yolcu kişi yaralandı. İşyerinin balkonunda bodrum katta düşmek üzere olan cipteki sürücü ile birlikte 4 kişi kurtarmak için hemen yan tarafta bulanan çiğ köfteci Ramazan Ayaz ve vatandaşlar ilk müdahalede bulunarak, 112'ye durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin kamerasına anbean yansıdı. Cip olay yerine çağrılan vinç ile kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.