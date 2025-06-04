Edirne'de Bayram Öncesi Güvenlik Denetimleri Arttırıldı

Edirne'de Bayram Öncesi Güvenlik Denetimleri Arttırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini artırdı. Saraçlar Caddesi'nde yapılan asayiş uygulamalarında, aranan şahıslar üzerinde kontroller yapıldı ve trafik yönünden denetimler gerçekleştirildi.

Edirne emniyeti bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı

EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini arttırdı.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un koordinesinde, kentin en yoğun noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi'nde geniş çerçeveli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, ekipler Genel Bilgi Toplama sorgusu yaptı ve asayiş denetimlerinde bulundu. Trafiğe kapalı olan caddede, 10.00-02.00 saatleri arasında izinsiz giriş yapan araçların sürücüleri uyarıldı, trafik yönünden kontroller yapıldı.

Polis ekipleri, hem yayalar hem de araçlar üzerinde kontroller gerçekleştirirken, özellikle aranan şahısların tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bayram öncesi benzer uygulamaların kentin farklı noktalarında da devam edeceği belirtildi.

Denetime denk gelen vatandaşlardan Ahmet Çakay, bayram öncesi halkın güvenliğini sağlamak için yapılan bu denetimlerden halk olarak çok memnun olduklarını söyledi.

Edirne'de son dönemde yapılan denetimlerin halk için son derece güven verici olduğunu aktaran Çakay, bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek emniyet teşkilatına teşekkürlerini sundu.

Edirne'ye gezmeye gelen vatandaşlardan Can Çıkmaz, böyle denetimlerden memnun olduklarını ve halk için yararlı olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Fenerbahçe'den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor

İmza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Tekirdağ'da müteahhit silahlı saldırıda öldürüldü

Müteahhite iş yerinde silahlı saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.