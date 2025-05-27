Edirne'de Balkonda Yangın Paniği: Vatandaşlar Kendilerini Dışarı Attı

Edirne'de Balkonda Yangın Paniği: Vatandaşlar Kendilerini Dışarı Attı
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Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi'nde 9 katlı bir binanın balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle bir kişi dumandan etkilendi.

Edirne balkonda çıkan yangında panik: Binada oturanlar kendilerini dışarı attı

EDİRNE - Edirne'de 9 katlı bir binanın birinci katının balkonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Edirne Kurtuluş Mahallesi 20106. Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 9 katlı bir binanın 1. kataki dairenin balkonunda yangın çıktı.

Balkonda bulunan kombiden çıktığı iddia edilen yangının büyümesiyle vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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