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Edirne'de Baca Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Edirne'de Baca Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
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Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde bir evin bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek daha fazla büyümesini engelledi.

Edirne'de bir evde çıkan baca yangınında dumandan etkilenen 2 vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Umurbey Mahallesi Rabişoğlu Sokak'taki tek katlı bir evin bacasından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bacadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bacadan çıkan yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen ve elinden yaralanan 2 vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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