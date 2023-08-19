Edirne'de Avukatlık Bürosunda Uyuşturucu Operasyonu

EDİRNE'de polisin, bir avukatlık bürosunda yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken, kaçtığı belirlenen avukat O.Y. aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda yakalanan şüpheliler ifadelerinde uyuşturucuyu aldıkları adresi itiraf etti. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda adliye binasının yakınındaki bir iş merkezinde bulunan, bir süre önce kaydını Gaziantep Barosu'ndan Edirne Barosu'na aldırdığı öğrenilen avukat O.Y.'nin bürosuna operasyon düzenlendi. Savcı ve baro temsilcisinin gözetiminde yapılan aramada 1 gram kokain, 2 gram metafemtamin, 2 gram esrar ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Büroda bulunan 6 kişi gözaltına alınırken, kaçtığı belirtilen avukat O.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.