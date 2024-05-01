Edirne'de Asansör Kazasında Hayatını Kaybeden Emlakçı ve Emekli Astsubay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne'de yapımı devam eden apartmanda asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden emlakçı ve emekli astsubay Lütfü Yılmaz, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Edirne'de Cumhuriyet Mahallesi 20025. Sokak'ta yapımı devam eden bir apartmanda yaşandı. Astsubay olarak görev yapan Lütfi Yılmaz, emekli olduktan sonra Edirne'de emlakçılık yapmaya başladı. Satılık olan apartmandaki bir daireyi almak isteyen müşterilerini gezdiren Yılmaz, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yılmaz'ı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yılmaz kurtarılamadı.

Lütfü Yılmaz'ın cenazesine ailesi, yakınları, meslektaşları, sevenleri ve eski CHP Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen katıldı. Talihsiz kazada hayatını kaybeden Yılmaz, gözyaşları arasında askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Esentepe Yavuz Sultan Selim Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası emekli Astsubay Yılmaz'ın naaşı Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - EDİRNE