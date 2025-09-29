Edirne'de Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü

Edirne'nin Havsa ilçesinde arazi ve köpekler yüzünden çıktığı iddia edilenkavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Öldürülen kişiye ve zanlıya ait olduğu öğrenilen köpekler, olay yerinden bir an olsun ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyünde köpek ve arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan Gürkan Solmaz (50) ve H.N. arasında köy merasında kavga çıktı. Kavgada Gürkan Solmaz, H.N. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli H.N., olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Solmaz'ın cenazesi ise, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Maktul ve zanlıya ait olduğu öğrenilen köpekler ise jandarma ekiplerinin yanından ayrılmadı. Öldürülen Gürkan Solmaz'ın köpeği cesedin başında bekledi. Cenaze arabası giderken köpeğin hareketleri dikkat çekti. - EDİRNE