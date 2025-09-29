Haberler

Edirne'de Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir arazi ve köpekler yüzünden çıkan kavgada, 50 yaşındaki Gürkan Solmaz silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın zanlısı H.N. gözaltına alındı. Öldürülen Solmaz'ın köpeği ise cesedin başından bir an olsun ayrılmadı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde arazi ve köpekler yüzünden çıktığı iddia edilenkavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Öldürülen kişiye ve zanlıya ait olduğu öğrenilen köpekler, olay yerinden bir an olsun ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyünde köpek ve arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan Gürkan Solmaz (50) ve H.N. arasında köy merasında kavga çıktı. Kavgada Gürkan Solmaz, H.N. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli H.N., olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Solmaz'ın cenazesi ise, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Maktul ve zanlıya ait olduğu öğrenilen köpekler ise jandarma ekiplerinin yanından ayrılmadı. Öldürülen Gürkan Solmaz'ın köpeği cesedin başında bekledi. Cenaze arabası giderken köpeğin hareketleri dikkat çekti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu

Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu için ödenen parayı açıkladı

Gerçek rakam farklıymış! Kerem için ödediği parayı ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.