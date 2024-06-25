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Edirne'de Aranan 124 Kişi Yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, UYAP üzerinden arama kararı bulunan 124 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. İşlemlerin ardından 56 kişi tutuklandı.

Edirne'de geçen hafta yapılan operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 124 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 124 şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 56'sı tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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