Haberler

Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne-İstanbul otobanı yakınındaki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Edirne'de otoban yakınındaki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edirne- İstanbul otobanı yakınlarındaki tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi anında reddetti

Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi reddetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.