Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de otoban yakınındaki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edirne- İstanbul otobanı yakınlarındaki tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - EDİRNE