Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP'nin Gazze eylemine izin çıkmadı, Vali Gül'den net mesaj geldi
Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama

"Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı" denildi, gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

Edirne'de Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı: 5 Araca Çarptı, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Abdurrahman Mahallesi'nde alkollü bir sürücü, 5 araca çarparak durabildi ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı. Olay sonrası sürücüye ceza kesilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de alkolü sürücü dehşet yaşattı: 5 araca çarptı, 1 kişi yaralandı

EDİRNE - Edirne'de alkolü otomobil sürücüsünün 5 araca çarpması sonucu maddi hasar oluşurken, yanında bulunan bir yolcu ise yaralandı.

Kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Kem Hacı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 34 CDS 385 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken sokak üzerinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 1 motosiklet, 4 otomobil ve 1 kamyonette ciddi hasar oluşurken, sürücü Y.K'nın kullandığı otomobilde bulunan 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yolcu konumunda bulunan yaralı H.I., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolünde sürücü Y.K'nın 1.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, 9 bin 237 TL ise trafik cezası kesildi.

Öte yandan, yaralı yolcunun da alkolü olduğu öğrenildi. Vatandaşlardan Mesut Dalol, yaşanan kazadan dolayı mağdur olduklarının belirtti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.