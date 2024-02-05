Edirne'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca son 4 gün içerisinde devam eden terörle mücadeleye yönelik faaliyetler çerçevesinde 9 FETÖ şüphelisi yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.
Gözaltına alınan 9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi. - EDİRNE