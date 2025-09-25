Haberler

Edirne'de 9 Düzensiz Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yapılan kontrollerde 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy mülki sınırları içerisinde Demirköprü Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda yurtdışına kaçak yollarla geçmeye çalışan 9 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - EDİRNE

