Edirne'de 9 Düzensiz Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yapılan kontrollerde 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1'inci Derece Askeri Yasak Bölgede yapılan kontrolde 9 Afganistan uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy mülki sınırları içerisinde Demirköprü Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda yurtdışına kaçak yollarla geçmeye çalışan 9 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa