Edirne'de 75 Yaşındaki Adam Sokak Ortasında İntihar Etti

Güncelleme:
Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde, eşiyle tartışan 75 yaşındaki R.T, evinin önünde silahla intihar etti. Olay yerinde ağır yaralanan R.T, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de eşine sinirlenen 75 yaşındaki adam sokak ortasında herkesin gözü önünde intihar etti.
Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki R.T, eşiyle tartıştıktan sonra kendi evinin kapısının önüne çıkarak sokak ortasında herkesin gözü önünde silahla intihar etti. Başından ağır yaralanan R,T, olay yerine sevk edilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. R.T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
