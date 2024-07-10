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Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 23 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne'de yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 23 düzensiz göçmen kaçmadan yakalamadı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesi Söğütlüdere köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 11 muhtelif uyruklu düzensiz göçmen şahıs ve Yenikadın köyünde ise 12 düzensiz göçmen yakaladı.

Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç plakası siciline "Satılamaz" şerhi konulup yediemin otoparkına teslim edilerek, 1 organizatör şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Edirne 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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