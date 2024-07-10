Edirne'de 19 dosyası bulunan dolandırıcı yakalandı

Edirne'de dolandırıcılık suçundan dolayı 19 dosyası bulunan şahıs yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu Köseömer köyünde yaşayan ve hakkında "dolandırıcılık" suçundan 19 dosya kaydı ile aranan ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan bir şahıs yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya teşebbüs ederken yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - EDİRNE