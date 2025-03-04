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Edirne'de 18 Yaş Altı Gençte Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından durdurulan 18 yaşından küçük K.Ç.'nin üst aramasında 719,96 gram metamfetamin bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, durumundan şüphelenerek durdurdukları 18 yaşından küçük K.Ç.'nin üst aramasında, 719,96 gram metamfetamin ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Ayışığı Sokak'ta durumundan şüphelendikleri B.K. ve K.Ç.'yi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis, K.Ç.'nin üzerinde 719,96 gram metamfetamin ele geçirildi. Üzerinden uyuşturucu çıkan K.Ç., teyzesi olan B.K.'nin polisi görünce içerisinde ne olduğunu bilmediği poşeti kendisine verdiğini iddia etti.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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