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Edirne'de 170 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada yapılan hava destekli operasyonlarda 170 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilirken, şüpheli organizatörler adli makamlara sevk edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada yapılan hava destekli operasyonlarda 170 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada yapılan hava destekli operasyonlarda toplam 170 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan operasyonlarda göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmalarına yardım ettikleri belirlenen 2 organizatör, kaçakçılıkta kullandıkları bir araç ile birlikte yakayı ele verdi.

Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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