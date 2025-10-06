Haberler

Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Uzunköprü ilçesinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında Afganistan, Filistin ve Irak uyruklular bulunuyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ve hudut birliklerince yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici ve Kavakayazma köyleri yakınlarında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen denetimlerde toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan kimlik sorgulamasında yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 7 Afganistan, 3 Filistin ve 7 Irak uyruklu olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Yakalanan göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - EDİRNE

