Okulda cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunu sevgilisi öldürmüş
Edirne'de okul bahçesinde cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu Gülden C'nin 14 yaşındaki sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi. Çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Edirne'de merkez ilçeye bağlı Çavuşbey Mahallesi'nde yer alan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Okul bahçesinde bir kız çocuğunun kanlar içerisinde hareketsiz vaziyette yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
14 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ İDDİASI
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedenin 14 yaşındaki Gülden C'ye ait olduğu tespit edildi. Kız çocuğunun sevgilisi E.A. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülden C'nin cenazesi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.