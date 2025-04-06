Okulda cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunu sevgilisi öldürmüş

Edirne'de merkez ilçeye bağlı Çavuşbey Mahallesi'nde yer alan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Okul bahçesinde bir kız çocuğunun kanlar içerisinde hareketsiz vaziyette yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

14 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedenin 14 yaşındaki Gülden C'ye ait olduğu tespit edildi. Kız çocuğunun sevgilisi E.A. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülden C'nin cenazesi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.