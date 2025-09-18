Haberler

Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Sürücü Tutuklandı

Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Sürücü Tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, şüpheli bir araçta 12 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü, göçmen kaçakçılığı nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Meriç Yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan araçta 9 Afgan (1 kadın, 1 çocuk), 2 Pakistan ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü N.T. (31), Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen N.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - EDİRNE

