Edirne'de 100 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de bir evin bahçesinde ve içerisinde toplanan 100 kaçak göçmen, bekçiler tarafından fark edilip yakalandı. Göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için işlemler yapılacak.

EDİRNE'de bir evin bahçesi ve içinde toplanan 100 kaçak göçmen bekçiler tarafından fark edilip, yakalandı.

Olay, Çavuşbey Mahallesi Büyük Zincirli Kuyu Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle ve sokak bekçileri, devriyeleri sırasında sokak üzerindeki evden gelen sesler üzerine arama yaptı. Evin bahçesinde çok sayıda kişi olduğunu gören bekçiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde evin bahçesi ve içerisinde 100 kadarn kaçak göçmenin saklandığı tespit edildi.

Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Filistin ve Suriye uyruklu 100'den fazla kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek. Göçmenleri Edirne'ye getiren organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.