E-5 Karayolu'nda Okul Minibüsü ve Servis Aracının Kavgası

E-5 Karayolu'nda Okul Minibüsü ve Servis Aracının Kavgası
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E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde seyir halindeki bir servise çarpan okul minibüsünün şoförü, bıçakla diğer aracın şoförüne saldırdı. Olay anları araç kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde seyir halindeki bir servise çarpan okul minibüsünün şoförü, ortalığı birbirine kattı. Araç camının kırılmasıyla öfkelenen trafik magandası, bıçakla diğer aracın servis şoförüne saldırdı. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün E-5 Karayolu Avcılar mevki Küçükçekmece istikametinde yaşandı. İddiaya göre tali yoldan süratli şekilde yola çıkan okul minibüsünün şoförü, şeridinde ilerleyen bir işyeri servisine çarptı. Aracında ufak çaplı maddi hasar oluşan trafik magandası, o anlarda korna çalarak tepki gösteren servis şoförüne küfür etmeye başladı. Bıçak ile araçtan inen şahıs, diğer sürücünün yanına gelerek darp etmeye çalıştı. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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