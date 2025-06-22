E-5 Karayolu'nda Feci Kaza: Üç Araç Karıştı, Trafik Uzun Süre Kapandı

E-5 Karayolu'nda Feci Kaza: Üç Araç Karıştı, Trafik Uzun Süre Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yan yoldan anayola uçarak 3 aracın karıştığı kazaya sebep oldu. Olayda aracında sıkışan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yan yoldan anayola uçtu. Olayda toplamda 3 araç kazaya karışırken, yol uzun süre trafiğe kapandı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 14.45 sıralarında E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.D. kontrolündeki 34 TL 924 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yoldan anayola uçtu. O sırada seyir halindeki iki araca daha çarparak durabilen M.D ve yanında bulunan D.Ç araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

E-5 trafiğe kapandı; Kaza anı kamerada

Kaza sonrasında E-5 Karayolunda trafik uzun süre Ankara istikametinde durdu. Araçlar yan yola yönlendirilirken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsünün yan yola uçtuğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ağabeyi tarafından öldürülen Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat son yolculuğuna uğurlandı

Ağabeyi tarafından öldürülen parti başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi

Bakan Tekin, öğretmen çiftin çocuk sayısını duyunca dondu kaldı
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler

Olağanüstü genel kurul bitti! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
40 yaşındaki Santi Cazorla, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı

40 yaşındaki efsane, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.