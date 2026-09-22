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Düziçi'de kayıp kadının ölümünde Tamer Kahveci tutuklandı, ailesine ev hapsi verildi

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Düziçi'de kayıp kadının ölümünde Tamer Kahveci tutuklandı, ailesine ev hapsi verildi
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Osmaniye Düziçi'de 26 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Tamer Kahveci tutuklandı, annesi A.K. ile babası H.K.'ye ev hapsi verildi. Soruşturma sürüyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan ve cansız bedenine ulaşılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Tamer Kahveci tutuklanırken, annesi A.K. ve babası H.K. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos tarihinde yürüyüş yapmak amacıyla evinden ayrılan Ayşegül Yaşar'dan (54) bir daha haber alınamaması üzerine Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında cinayet şüphelisi Tamer Kahveci ile annesi A.K. ve babası H.K., 19 Eylül'de Kahramanmaraş il merkezi ile Andırın ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Ayşegül Yaşar'dan aldığı altın ve ziynet eşyalarını evinde sakladığını anlatan Tamer Kahveci ile annesi A.K. ve babası H.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Düziçi Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarıldığı sırada rahatsızlanan anne A.K.'ye adliye bahçesine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Tedavisinin ardından A.K.'nin adli işlemlerine devam edildi.

Katil zanlısı tutuklandı

Katil zanlısı Tamer Kahveci ise yoğun güvenlik önlemleri altında Düziçi Adliyesi'ne getirildi. Düziçi Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Tamer Kahveci, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahveci'nin annesi A.K. ve babası H.K. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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