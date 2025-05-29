Düzensiz Göçmen Kuşadası'nda Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndan, can simidi ve paletle Yunanistan'ın Sisam adasına geçmeye çalıştığı tespit edilen bir düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışmalar sürüyor. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığınca Dilek Yarımadası Milli Parkı İçmeler Koyu bölgesinde icra edilen devriye faaliyetinde Yunanistan'ın Sisam adasına palet ve can simidi ile geçmeye çalışacağı tespit edilen (N.S) isimli kadın düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenin 2023 yılında da Çanakkale ilinden yasadışı olarak geçmeye çalıştığı esnada yakalandığı tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmen Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN