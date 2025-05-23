Düzce Valisi, Otobüste Emniyet Kemerini Denetledi

Düzce Valisi, Otobüste Emniyet Kemerini Denetledi
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Düzce Valisi, Otobüste Emniyet Kemerini Denetledi
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehirler arası otobüs terminalinde kemer denetimi yaparak yolcuları emniyet kemeri takmaya teşvik etti. Denetimlerin amacı, otobüs yolculuklarındaki güvenliği artırmak.

Düzce Valisi otobüste emniyet kemeri denetimi yaptı

DÜZCE - Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehirler arası otogara giderek otobüste kemer denetimi yaptı.

Emniyet kemerinin hayati önemine dikkat çekmek için Düzce'de polis ekiplerinin şehirler arası otobüs terminalinde yaptığı denetimler aralıksız devam ediyor. Hemen hemen her otobüste yapılan denetimlere bu sefer Düzce Valisi Selçuk Aslan da katıldı. Düzce'den İstanbul'a giden otobüsteki yolculara bilgilendirmelerde bulunan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Öncelikli olarak güven içerisinde Düzce'den İstanbul istikametine selametle gitmenizi temenni ediyoruz. 2022 yılında yapılan düzenleme ile otobüslerimizde şoförler kadar yolcularımızın da artık emniyet kemeri takması zorunlu hale getirildi. Bu yasal bir zorunluluk. Bu yasal zorunluluktan ziyade otobüslerimizin karışmış olduğu kazalarda genellikle yoldan çıkma veya yan yatma tarzında kazalar daha ağırlıklı bir durum. Bu tür bir kaza ile karşı karşıya kaldığımızda ise yolcularımızın emniyet kemeri bulunmaması durumunda araç içerisindeki savrulmalar araçtan dışarı fırlamalar ya da araç ile zemin arasında sıkışmalar gibi bir istatistik karşımıza çıkmakta. Emniyet kemerinin bu tür kazalarda %45'ten fazla ölüm olaylarına engellediği %60'tan fazla da ağır yaralanmaları önlediği bilimsel bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada özellikle sizlerden istirham ve rica ediyoruz. Seyahat boyunca emniyet kemerlerinizi çıkartmadan devam edelim ve kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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