Düzce-Sakarya Sınırındaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce-Sakarya Sınırındaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Düzce-Sakarya sınırında çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce- Sakarya sınırında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Düzce- Sakarya sınırı Yeşilyayla mevkiinde saat 14.45 sıralarında ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Düzce ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 6 saat boyunca 50 hektarlık alan içerisinde yapılan çalışmalar sonrasında bölgede yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin alan içerisinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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