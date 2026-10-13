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Düzce merkezli yapay zeka borsa dolandırıcılığında 9 şüpheli tutuklandı

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Düzce merkezli yapay zeka borsa dolandırıcılığında 9 şüpheli tutuklandı
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı, yapay zeka destekli borsa yatırım danışmanlığı reklamlarındaki dolandırıcılığa yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Banka hesaplarına toplam 805 bin TL aktarıldığı tespit edilen 9 şüpheli tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya platformlarında yapay zeka kullanılarak hazırlanan 'borsa yatırım danışmanlığı' reklamları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle gerçekleştirildiği belirtilen dolandırıcılık olaylarına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Hesaplarına toplam 805 bin TL aktarıldığı tespit edilen 9 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan ve yapay zeka aracılığıyla hazırlanan borsa yatırım danışmanlığı reklamları üzerinden yüksek kazanç vaadinde bulunularak gerçekleştirildiği belirtilen dolandırıcılık olayları üzerine çalışma başlatıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon için harekete geçildi. Ekipler, 9 Ekim 2026 tarihinde Ankara, Adana, Antalya, Osmaniye ve Manisa'da belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında banka hesaplarına toplam 805 bin TL para aktarıldığı tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan yüksek kazanç uyarısı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları dijital platformlarda karşılarına çıkan yüksek kazanç vaatlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunmalarının önem taşıdığı belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ayrıca Düzce'nin asayiş ve huzurunun devamlılığının sağlanması amacıyla siber suçlar başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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