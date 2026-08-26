Haberler

Jandarmadan Düzce'de kapsamlı denetim: 20 aranan şahıs yakalandı

Jandarmadan Düzce'de kapsamlı denetim: 20 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk bölgesinde 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen güvenlik, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve trafik denetimlerinin bilançosu açıklandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen güvenlik, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve trafik denetimlerinin bilançosu açıklandı.

Bir hafta içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde 170 olay meydana gelirken, olayların yüzde 98'i aydınlatıldı. Huzur ve güven uygulamaları ile devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 2 av tüfeği, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 109 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 28 olay

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 28 olay ortaya çıkarılırken, 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 1 tabanca, 8 tabanca fişeği, 3 kilo 859 gram kubar esrar, 310 adet sentetik ecza hapı, 120 gram bonzai, 75 gram kenevir tohumu, 16 kök kenevir bitkisi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadan trafik denetimi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 5 bin 802 araç, 155 motosiklet ve 2 bin 108 kişi kontrol edildi.

Jandarma ekiplerinin Düzce genelindeki asayiş, uyuşturucu ve trafik denetimlerinin önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem

Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Karar Resmi Gazete'de! Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor

Butik otel ve pansiyonlarda her şey sil baştan değişiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha

Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Sidiki Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! Coventry City turladı

Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! İşte kazanan
Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Denizli'de tartıştığı kişiyi demir çubukla öldürdü

Kavgayı ayırdılar, asıl dehşet sonra yaşandı
Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi
Cibaliye Kampı'na İHA saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

Cibaliye Kampı'na İHA saldırısında 3 kişi öldü, 10 yaralı