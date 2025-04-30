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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde Avukat Silahla Ağır Yaralandı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde Avukat Silahla Ağır Yaralandı
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli avukat Münir Ç, odasında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan avukatın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli avukat, odasında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan avukat, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Düzce Valiliği kampüsünde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü'nün avukatı Münir Ç'nin odasından silah sesi yükseldi. Odaya giren doktorlar, başından vurulan Münir Ç'yi yerde kanlar içinde buldu. Münir Ç.'ye ilk müdahale, İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki görevli doktorlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Münir Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Münir Ç'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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