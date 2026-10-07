Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde güvenlik ve asayiş çalışmaları için toplantı yapıldı

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısında, kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları ele alındı. Toplantıda önümüzdeki dönemde uygulanacak tedbirler ve planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürü başkanlığında, birim amirlerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar, asayiş uygulamaları ve mevcut güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Birimlerin yürüttüğü faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, önümüzdeki süreçte alınması planlanan tedbirler ile gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, kent genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı