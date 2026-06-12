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Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
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Düzce Kuzey Çevre Yolu Muncurlu Köprüsü'nde bir otomobil önce kamyona, ardından başka bir araca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Kuzey Çevre Yolu Muncurlu Köyü Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, bir araç önce kamyona, ardından ise başka bir otomobile çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Muncurlu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametine seyir halinde olan 81 AEN 374 plakalı Opel marka otomobil, köprü üzerinde Fındıklı Aksu köyü istikametine gitmekte olan 81 EN 120 plakalı kamyona, ardından da 81 FP 234 plakalı Toyota marka otomobile çarparak takla attı. Kazada, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMine Cansu Black:

bu ülkede trafik düzeni yok ya hep aynı şeyler oluyo atatürk zamanında böyle olmazdı işte ülkeyi kimin yönettiği belli oluyo

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Haber YorumlarıÖmer Sadık:

yazık ya insanlara böyle şeyler oluyo trafikte dikkat lazım tabi ama yolların durumu da belli artık herkes acele ediyo gitmek istediği yere geçmesi filan zorlaşıyo böyle olunca kazalar oluyo umarım yaralılar kurtulur

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Haber YorumlarıHandan Google:

bu ülkede yollar berbat olduğu için böyle kazalar oluyor avrupada böyle şeyler olmaz çünkü altyapı düzgün yapılıyor!

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