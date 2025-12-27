Düzce'de geçiş güzergahlarında tırlar makasladı, yollar kısmen kapandı

Düzce'de Bolu Dağı'nda, Kabalak rampasında ve Yığılca yolunda 3 farklı tırın makaslaması nedeniyle yollar kısmen trafiğe kapandı.

Düzce'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı sebebi ile kazalarda beraberinde geliyor. Düzce'yi Yığılca ilçesine bağlayan ana yolda tırın makaslaması sebebi işe her iki şeritte trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile yol kısmen trafiğe açıldı.

Zonguldak yolu kısmen kapandı

Zonguldak-Düzce bağlantı yolunda şiddetini arttıran kar yağışı sebebi ile sürücüler güzergahta ilerlemekte güçlük çekerken, bir tır makaslaması sonucunda yol kısmen trafiğe kapandı. Bölgede karayolları ekiplerinin çalışmaya başlarken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kabalak rampasında çekici yolda kaldı

D-655 karayolu Kabalak mevkiinde yolda kalan araçlara müdahale etmek için bölgeye giden bir çekici kara saplandı. Kardan aracın çıkartılması için bölgede ki vatandaşlar müdahalede bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu Dağı'nda da tır makaslası yol kapandı

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bolu istikametinde seyir halinde olan bir tır, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak makasladı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, karayolları ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırı bulunduğu yerden kaldırmak ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, tüm güzergahları kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları, mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. - DÜZCE