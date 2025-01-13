Düzce'de Yapım Aşamasındaki Asansör Düştü, 3 Yaralı

Yapım aşamasındaki asansör düştü 3 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce'nin Koçyazı Mahallesinde inşaat halinde ki binada yapım aşamasında asansör 1. kattan düştü olayda 3 çalışan yaralandı.

Kaza, Koçyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı binada bulunan ve yapım aşamasındaki asansör 1 kattan zemine düştü. Asansörde bulunan 3 çalışan yaralandı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan 3 çalışan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce'de çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.