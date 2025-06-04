Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti

Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
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Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
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Düzce'de trafik denetimlerinde kullanılan yapay zeka destekli 'Trafidar' radar cihazı sadece 4 günde 224 aracı tespit ederek toplam 526 bin 645 lira ceza kesti.

Düzce'de Haziran ayının başında yollara çıkarılan yapay zeka destekli radar cihazı "Trafidar" 4 günde 526 bin 645 lira ceza yazdı.

Kurban Bayramı tatili için yollarda yoğunluk oluşmasıyla Düzce'de de trafik denetimleri sıklaştırıldı. Bu çerçevede Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli "Trafidar" cihazını şehrin belli bölgelerine yerleştirdi.

4 GÜNDE 526 BİN LİRA CEZA KESTİ

Düzce'de 4 gün boyunca şehrin farklı noktalarına kurulan cihaz 224 aracı tespit ederken, bu araçlara 526 bin 645 lira ceza gönderdi. Bayram boyunca Düzce genelinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.

RADAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Sürücülerin yoğun olarak kullandığı D-100 karayolu üzerine yerleştirilen cihaz Haziran ayının başından itibaren çalışmaları yürütüyor. Terör tanımlı, araması olan, sigortasız, muayenesiz tüm araçları tespit edebilen Trafidar cihazı ayrıca hızlı giden araçların 3 farklı fotoğrafını çekmesinin ardından araç sahibine cezayı yazıp gönderiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDurmuş GÖKÇE:

devlete bak iş gücü vatandaşı nasıl soyarız nasıl parasını gasp ederiz e kadar getirdiler devletini u kadar çok sevip bu kadar çok hor görülen başka millet yoktur devamlı ceza kesmeye uğraşan devlet vatandaşı nasıl rahat yaşatırız nasıl sosyal hayata monte ederiz nasıl insan gibi ücret veririz yardımcı oluruz yok devamlı zamlar devamlı ceza kesmeler devamlı vatandaşı soyma girişi mi böylemi güçlenecek devlet böyle mi avrupa ülkesi olacağız yazık

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Haber Yorumlarıhalilsezer45:

eeee yakın zamanda bu millet sizinde cezanızı sandıkta keser faturayı da eve gönderir tahsilatı da ceza evinden ödersiniz …

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Haber YorumlarıSeyfi Ahıskalı:

Süperrrrrrr yaaaaaaaaa,eli kolu bağlı vatandaşa bir tuzak daha

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Haber Yorumlarıbirlitresu:

Allah bereket versin bu millet başka türlü trafik kurallarına uyacağı yok

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