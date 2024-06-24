Düzce'de vücut geliştirme ve cinsel güç artırıcı ilaç operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince işyerlerine düzenlenen baskında çok sayıda vücut geliştirme ve cinsel güç artırıcı ilaçlar ele geçirildi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.D. isimli Avusturya uyruklu şahıs ile M.İ.K. isimli şahsın vücut geliştirmede ve cinsel güç artırmada kullanılan yabancı menşeili ilaçları pazarladığı bilgisine ulaştı. Edinilen bilgiler ışığında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların işyerlerine ve evine KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonda; vücut geliştirmede kullanılan 291 adet hap, 8 adet cinsel içerikli hap, 14 şişe damardan enjekte edilen testosteron, 7 şişe vücut gelişimde kullanılan sıvı, 4 şişe damardan enjekte edilen drostanolone, 1 şişe trenbolone, 1 paket 100 tablet stanozolol, 12 adet enjeksiyon iğnesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem gerçekleştirildi. - DÜZCE