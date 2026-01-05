Düzce'de uyuşturucudan 304 kişi tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri 2025 yılı içerisinde 2 bin 702 olaya müdahale ederken çeşitli uyuşturucu madde ele geçerdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 2 bin 923 kişi hakkında adli işlem 304 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 12 ayda icra edilen faaliyetlerde 2 bin 702 olaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla 9 bin adet sentetik ecza, 20 bin 339 gram esrar 3 bin 30 gram metamfetamin, 15 bin 346 gram bonzai, 339 adet ekstasy, 5 bin 135 gram sknuk, 81 gram eroin, 609 gram kokain, bin 209 kök hint keneviri ve 7 bin 446 gram bonzai hammaddesi geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 2 bin 923 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 304 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaçakçılığa geçit yok

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bir yıl boyunca 210 olaya müdahale ederken 344 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı 21 şahsın tutuklandığı bildirildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 bin 710 litre kaçak akaryakıt, 146 adet kaçak cep telefonu, 3 bin 49 litre kaçak alkol, 325 adet tarihi eser/sikke, 42 milyon 721 bin 394 makaron, 431 adet elektronik sigara, 7 bin 148 kilo tütün, 140 sahte çek/belge ele geçirdiği bildirildi. - DÜZCE