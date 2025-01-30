Düzce'de Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
Düzce'de polis tarafından durdurulan ve üzerinde uyuşturucu madde bulunan B.Ö. tutuklandı. 6 suç kaydı bulunan B.Ö.'nün üzerinde metamfetamin ve esrar ele geçirildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durdurulan 6 ayrı suç kaydı bulunan B.Ö.'nün (27) üzerinde yapılan aramada 3 parça halinde 4 gram metamfetamin, 1 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan B.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE