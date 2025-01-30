Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Kubar Esrar ve Tüfek Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından Gümüşova ilçesinde yapılan operasyonda kubar esrar, kenevir tohumu ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor. Gümüşova ilçesi Pazarcık köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucunda bir şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığına dair alınan duyumlar çerçevesinde şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 kavanoz ve ayrı ayrı poşetler içerisinde toplam bin 335 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tek kırma tüfek, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek, çalışır vaziyette hassas terazi, 6 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 16 adet av tüfeğine ait kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem yapılan 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - DÜZCE