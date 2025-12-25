Haberler

Binlerce uyuşturucu hapla yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, bir şahsın evinde ve üzerinde yapılan aramalarda binlerce uyuşturucu hap ve diğer maddeler ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Düzce (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyonda, bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde hal ve hareketlerinden şüphelenilen şahıs takibe alındı. Uygulamalar sırasında sorgusu yapılan şahısın herhangi bir suça karışmadığı tespit edildi. Ancak polis ekipleri, şahsın peşini bırakmadı ve hem fiziki hem de teknik olarak takip edilmeye başlandı. Takip sonrası E.B. (32) isimli şahsın Kültür Mahallesi'nde kafeler bölgesinde uyuşturucu madde ticari yaptığı belirlendi.

Suçüstü yakalanan E.B.'nin evinde ve üzerinde yapılan aramada 2 bin 694 adet sentetik ecza, 28 gram sentetik kannabinoid ve 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
