Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 genç, tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de narkotik ve asayiş ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğünce Burhaniye Mahallesi'nde 4 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; iki parça halinde 6 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (600 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek ham madde), bin 566 adet sentetik ecza, 1 gram kokain maddesi, iki parça halinde 65 gram sentetik kannabinoid maddeleri ele geçirildi.

TCK 188'den işlem yapılarak gözaltına alınan beş suç kaydı bulunan P.B. (19), sekiz suç kaydı bulunan İ.Y. (22), iki suç kaydı bulunan T.G. (22) ve Ö.Y.'nin (28) çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. - DÜZCE

