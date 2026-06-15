Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 69 olaya müdahale edilirken 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 74 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 11,85 gram esrar, 76 gram metamfetamin, 8 ml likit bonzai, 29 kök kenevir, 39 adet sentetik ecza, 1,25 gram skunk tohumu, 0,53 gram skunk, 81 gram bonzai, 18 gram ekstasy, 0,1 gram bonzai hammaddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı