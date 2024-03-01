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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Düzce'nin Çilimli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucudan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucudan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Düzce'de polis ekiplerinin gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Bu dahilde Çilimli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen planlı/ projeli çalışmada 137,41 gram esrar, 24,8 gram kenevir tohumu, 14 adet cam pipo, 1 adet hassas terazi, 1 adet cam pipo yapmaya yarar piknik tüpü, 1 adet uyuşturucu içmekte kullanılan kova düzeneği, 1 adet esrar yapma düzeneği, 6 paket çarşaf kağıt, 4 adet çakmak gazı, 4 adet silikon lastik, 1 adet biber gazı, 1,4 gram bonzai, ve 1,5 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında uyuşturucu imal etmekten 2 ayrı şüpheliye de uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çilimli Düzce Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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