Uyuşturucu maddeyi peçeteye emdirip ayakkabısına saklamış

Uyuşturucu maddeyi peçeteye emdirip ayakkabısına saklamış
Düzce İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri, İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu taşırken yakaladıkları E.A. isimli şahsın ayakkabısına gizlenmiş 2 bin 600 içimlik sentetik kannabinoid buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'ye uyuşturucu taşıdığı öğrenilen bir kişiyi dinlenme tesisinde yakaladı. Şahsın uyuşturucu maddeyi peçeteye emdirerek, ayakkabısına gizlediği tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, E.A. isimli şahsın, İstanbul ilinden Düzce'ye uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alındı. Yapılan çalışmalarda E.A., Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada giymiş olduğu ayakkabı tabanlığına gizlenmiş vaziyette 40x60 santimetre boyutunda peçeteye emdirilmiş 2 bin 600 içimlik sentetik kannabinoid maddesi olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. E.A. isimli şüpheli, idrar örneği alınmasına müteakip gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
