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Düzce'de uyuşturucudan 49 kişi hakkında işlem yapıldı 2 kişi tutuklandı

Düzce'de uyuşturucudan 49 kişi hakkında işlem yapıldı 2 kişi tutuklandı
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 49 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 49 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 46 olaya müdahale edilirken, 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 86 adet sentetik ecza, 19 gram esrar, 3 gram amfetamin, 32 gram metamfetamin, 26,1 gram bonzai, 56,2 gram bonzai hammaddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet extacy ve 19 kök kenevir ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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